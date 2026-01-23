В Киеве приспустят главный флаг Украины: что случилось

Сегодня, 23 января, в Киеве временно приспустят главный и самый большой флаг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Согласно информации КГГА, главный флаг Украины в Киеве приспустят временно - из-за прогнозируемого на сегодня (23 января) снега.
Гражданам сообщили, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий - для сохранения полотнища от возможного:
"Во время снегопада флаг приспускают, поскольку влага и снег увеличивают вес полотнища и нагрузку на трос и лебедку, что может привести к повреждениям", - объяснили в КГГА.
Главный (а также самый большой) государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года - накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа.
Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".
Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны.
Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают:
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода по городу Киеву и Киевской области сегодня - облачная. Вероятен небольшой снег.
На дорогах - местами гололедица. Ветер - восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха днем при этом:
