Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве приспустят главный флаг Украины: что случилось

Главный флаг Украины в Киеве временно приспустят (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 23 января, в Киеве временно приспустят главный и самый большой флаг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Почему флаг в столице приспустят

Согласно информации КГГА, главный флаг Украины в Киеве приспустят временно - из-за прогнозируемого на сегодня (23 января) снега.

Гражданам сообщили, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий - для сохранения полотнища от возможного:

  • обледенения;
  • повреждения.

"Во время снегопада флаг приспускают, поскольку влага и снег увеличивают вес полотнища и нагрузку на трос и лебедку, что может привести к повреждениям", - объяснили в КГГА.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Чем особенный главный флаг Украины

Главный (а также самый большой) государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года - накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа.

Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны.

Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают:

  • либо из-за ухудшения погодных условий;
  • либо для проведения регламентных работ.

Прогноз погоды по Киеву и области

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода по городу Киеву и Киевской области сегодня - облачная. Вероятен небольшой снег.

На дорогах - местами гололедица. Ветер - восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем при этом:

  • в Киеве - 5-7 градусов мороза;
  • по области - 2-7 градусов мороза.

Прогноз погоды для Киева и области на сегодня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее жителей и гостей Киева предупредили, что в одном из районов города может быть загрязнение воздуха.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, правда ли то, что погодные условия зимой могут влиять на ухудшение качества воздуха (его загрязнение) в городах.

Читайте также, почему -25 градусов зимой - не аномалия, и грозит ли Украине "сибирский взрыв".

ГидрометцентрКГГАКиевПогода в УкраинеНепогода в УкраинеСнегопадПогода в КиевеПогода на деньМетеоролог