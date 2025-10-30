У Києві приспустили головний прапор України: у чому причина

Нагадаємо, сьогодні зранку високогір'я Карпат накрив шторм (пориви вітру там були сильні й небезпечні).

Дещо згодом метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, де чекати дощів в останній день жовтня й що буде з погодою в Україні завтра в цілому.

Тим часом синоптики Українського гідрометеорологічного центру повідомили, що Україну "накриє" небезпечний вітер і пояснили, які області - у зоні ризику.

