Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві приспустили головний прапор України: у чому причина

Найбільший прапор України тимчасомо приспустили (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 30 жовтня, в Києві тимчасово приспустили головний (і найбільший) прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Навіщо та як надовго приспустили прапор у столиці

Згідно з інформацією КМДА, найбільший прапор України у столиці приспустили сьогодні через прогнозовану негоду.

Мешканцям і гостям Києва нагадали, що на столичний регіон (згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру) насуваються небезпечні метеорологічні явища - пориви вітру 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - додали спеціалісти.

Повідомляється також, що за інформацією КО "Київзеленбуд", прапор залишиться приспущеним до кінця завтрашньої доби - п'ятниці, 31 жовтня.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Що варто знати про найбільший прапор України

Найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають:

  • або через погіршення погодних умов;
  • або для проведення регламентних робіт.

Що радять робити фахівці під час сильного вітру

Варто зазначити, що раніше (з огляду на прогнозовану негоду) у прес-службі КМДА неодноразово радили під час сильного вітру:

  • щільно зачиняти вікна;
  • прибирати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • у разі потреби - ховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;
  • не паркувати поруч із ними транспортні засоби.

Нагадаємо, сьогодні зранку високогір'я Карпат накрив шторм (пориви вітру там були сильні й небезпечні).

Дещо згодом метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, де чекати дощів в останній день жовтня й що буде з погодою в Україні завтра в цілому.

Тим часом синоптики Українського гідрометеорологічного центру повідомили, що Україну "накриє" небезпечний вітер і пояснили, які області - у зоні ризику.

Читайте також про 30 маловідомих фактів про прапор України.

