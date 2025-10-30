RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве приспустили главный флаг Украины: в чем причина

Самый большой флаг Украины временно приспустили (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 30 октября, в Киеве временно приспустили главный (и самый большой) флаг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Зачем и как надолго приспустили флаг в столице

Согласно информации КГГА, самый большой флаг Украины в столице приспустили сегодня из-за прогнозируемой непогоды.

Жителям и гостям Киева напомнили, что на столичный регион (согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра) надвигаются опасные метеорологические явления - порывы ветра 15-20 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - добавили специалисты.

Сообщается также, что по информации КО "Киевзеленстрой", флаг останется приспущенным до конца завтрашних суток - пятницы, 31 октября.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Что стоит знать о самом большом флаге Украины

Самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).

Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают:

  • либо из-за ухудшения погодных условий;
  • либо для проведения регламентных работ.

Что советуют делать специалисты во время сильного ветра

Стоит отметить, что ранее (учитывая прогнозируемую непогоду) в пресс-службе КГГА неоднократно советовали во время сильного ветра:

  • плотно закрывать окна;
  • убирать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • в случае необходимости - укрываться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
  • не парковать рядом с ними транспортные средства.

Напомним, сегодня утром высокогорье Карпат накрыл шторм (порывы ветра там были сильные и опасные).

Несколько позже метеоролог и синоптик Наталья Диденко рассказала, где ждать дождей в последний день октября и что будет с погодой в Украине завтра в целом.

Тем временем синоптики Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что Украину "накроет" опасный ветер и объяснили, какие области - в зоне риска.

Читайте также про 30 малоизвестных фактов о флаге Украины.

