У Києві прем’єру Канади показали російську зброю та докази залежності РФ від імпорту

Прем’єр-міністру Канади Марку Карні, який вперше приїхав до України, продемонстрували компоненти російської зброї. Більшість складових зброї має західне або китайське походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Презентація відбулася під час спеціального заходу за участі президента України Володимира зеленського та іноземних послів.

Серед представлених зразків були системи машинного зору та штучного інтелекту, лідари, CRP-антени, Mesh-модеми, а також збиті російські безпілотники “Shahed” та “Дельта”.

Як зазначили у розвідці, більшість складових російської зброї має західне або китайське походження, що наочно демонструє критичну залежність російського військово-промислового комплексу від імпортного обладнання та компонентів.

"Системна міжнародна координація дозволить унеможливити обхід санкцій та посилити тиск на державу-агресора", - пояснили у ГУР.

Також міжнародним партнерам презентували аналітичну платформу War&Sanctions - цифровий інструмент для відстеження західних компонентів у російській зброї та боротьби з обходом санкцій.

У розділі порталу “Компоненти у зброї” регулярно оновлюється база даних нових зразків, які досліджують фахівці ГУР разом із науковцями.

У розвідці наголошують, що робота з ідентифікації технологій і виробничих ланцюгів РФ триває, аби посилити міжнародний тиск та обмежити спроможність Кремля продовжувати війну.