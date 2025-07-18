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Побачив на власні очі: ГУР показало Келлогу західні мікросхеми в техніці РФ

П'ятниця 18 липня 2025 14:31
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Побачив на власні очі: ГУР показало Келлогу західні мікросхеми в техніці РФ Фото: Келлогу у Києві показали західні компоненти у російській зброї (t.me/DIUkraine)
Автор: Ірина Глухова

У Києві спецпредставнику США Кіту Келлогу показали електронні деталі західного виробництва, які були виявлені у російській зброї. Їх вилучили з ракет, "Шахедів" та іншого озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Зазначається, що спеціальну виставку для спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України організував портал War&Sanctions ГУР МО разом з побратимами із Сил оборони України та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

"Серед ідентифікованих компонентів - критично важлива для виготовлення високоточного озброєння мікроелектроніка, яку російський оборонно-промисловий комплекс отримав за „сірими схемами“ в обхід міжнародних санкцій", - розповіли в розвідці.

Келлогу, зокрема, продемонстрували західні елементи ірано-російських дронів-камікадзе Shahed (“Герань”) та російських “Гербера”,які використовуються для ударів по цивільних об'єктах в Україні.

У ГУР наголосили на важливості посилення контролю за дотриманням санкцій та відповідальності компаній, продукція яких зрештою опиняється у руках агресора.

Фото: Келлогу у Києві показали західні компоненти у російській зброї (t.me/DIUkraine)

Візит Келлога до Києва

У понеділок, 14 липня, спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув із візитом до столиці України - міста Києва.

За перші два дні Келлог встиг зустрітися з самими високопоставленими українськими чиновниками.

Також Келлог побував на оборонних підприємствах та високо оцінив потенціал України у виробництві дронів. Він вважає, що США мають звернути на це увагу.

16 липня спецпосланець Сполучених Штатів Америки покинув Україну.

Детальніше про його візит - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Кіт Келлог ГУР Війна в Україні
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