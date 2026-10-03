ua en ru
Сб, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві працюють російські ретранслятори "Шахедів", - "Флеш"

12:15 03.10.2026 Сб
2 хв
aimg Марія Науменко
У Києві працюють російські ретранслятори "Шахедів", - "Флеш" Фото: російський дрон типу "Шахед" (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Києві можуть працювати російські Mesh-ретранслятори, які дають "Шахедам" короткостроковий канал зв'язку для коригування ударів по цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook радника з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

"За весь час війни я жодного разу не помилився у технічних висновках та прогнозах щодо нашого ворога.Зараз я наполягаю, що в Києві вмикаються радіоретранслятори Mesh противника", - наголосив "Флеш".

За його словами, вони можуть створювати короткостроковий канал зв'язку з "Шахедами". Це, як припускає радник, дозволяє росіянам коригувати політ безпілотників безпосередньо під час атаки.

Бескрестнов вважає, що таких пристроїв у столиці може бути небагато - від одного до трьох. Водночас, за його словами, виявити їх досить складно.

"Такі ретранслятори важко знайти, але шукати треба", - написав він.

"Флеш" підкреслив, що поки такі пристрої працюють, повністю закрити Київ засобами радіоелектронної боротьби буде складно. Як один із прикладів він навів удар по будівлі СБУ.

"У момент удару в небі не було інших "Шахедів"-ретрансляторів. Я також провів аналіз інших ударів по мостах Києва та можливості організації далеких каналів Mesh на РФ у ці моменти", - додав він.

Бескрестнов також звернув увагу на фотографії в російському інформаційному просторі українських засобів ППО, які розміщують на столичних мостах. Він зазначив, що приховати їх від противника фактично неможливо, оскільки через такі об'єкти щодня проходять десятки тисяч людей.

На думку "Флеша", наявність онлайн-керування "Шахедами" створює загрозу не лише для мостів, а й для засобів протиповітряної оборони.

Він також пояснив, що для точного ураження конкретної опори або вант мосту потрібен стабільний канал керування безпілотником безпосередньо до моменту удару.

Бескрестнов додав, що українська сторона ретельно досліджує уламки збитих безпілотників. За його словами, інших "таємних" засобів зв'язку, які могли б пояснити роботу дронів, наразі не виявили.

Нагадуємо, що 29 вересня у ДПСУ розповіли, що Білорусь періодично вмикає ретранслятори для підсилення сигналу російських дронів під час атак на Україну.

У червні президент України Володимир Зеленський звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із закликом демонтувати ретранслятори.

За кілька днів дрони РФ припинили польоти вздовж українсько-білоруського кордону.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Київ Дрони
Новини
Росіяни вдарили по Північному мосту в Києві: пошкоджено полотно, рух перекритий
Росіяни вдарили по Північному мосту в Києві: пошкоджено полотно, рух перекритий
Аналітика
Чи можливий "блекаут" звʼязку? Інтерв'ю з Мінцифри про атаки РФ на дата-центри
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Чи можливий "блекаут" звʼязку? Інтерв'ю з Мінцифри про атаки РФ на дата-центри