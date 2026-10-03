В Киеве работают российские ретрансляторы "Шахедов", - "Флэш"

В Киеве могут работать российские Mesh-ретрансляторы, которые дают "Шахедам" краткосрочный канал связи для коррекции ударов по целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook советника по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

"За все время войны я ни разу не ошибся в технических выводах и прогнозах по нашему врагу. Сейчас я настаиваю, что в Киеве включаются радиоретрансляторы Mesh противника", - подчеркнул "Флэш".

По его словам, они могут создавать краткосрочный канал связи с "Шахедами". Это, как предполагает советник, позволяет россиянам корректировать полет беспилотников во время атаки.

Бескрестнов считает, что таких устройств в столице может быть немного – от одного до трех. В то же время, по его словам, обнаружить их достаточно сложно.

"Такие ретрансляторы тяжело найти, но искать надо", - написал он.

"Флэш" подчеркнул, что пока такие устройства работают, полностью закрыть Киев средствами радиоэлектронной борьбы будет сложно. В качестве одного из примеров он привел удар по зданию СБУ.

"В момент удара в небе не было других Шахедов-ретрансляторов. Я также провел анализ других ударов по мостам Киева и возможности организации дальних каналов Mesh на РФ в эти моменты", - добавил он.

Бескрестнов также обратил внимание на фотографии в российском информационном пространстве украинских средств ПВО, размещаемых на столичных мостах. Он отметил, что скрыть их от противника фактически невозможно, поскольку через такие объекты каждый день проходят десятки тысяч человек.

По мнению "Флеша", наличие онлайн-управления "Шахедами" создает угрозу не только мостам, но и средствам противовоздушной обороны.

Он также пояснил, что для точного поражения конкретной опоры или груза моста нужен стабильный канал управления беспилотником непосредственно к моменту удара.

Бескрестнов добавил, что украинская сторона тщательно исследует обломки сбитых беспилотников. По его словам, других "тайных" средств связи, которые могли бы объяснить работу дронов, пока не обнаружили.