З початку року біля АЕС України зафіксували понад 500 ракет і дронів РФ

Російські дрони і ракети з початку 2025 року часто пролітали повз українські атомні електростанції. Ядерний шантаж Москви має припинитися.

Про це заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України.

Гринчук під час виступу на 69-й сесії генеральної конференції МАГАТЕ у Відні зазначила, що російська окупація Запорізької АЕС - це "акт ядерного піратства, який загрожує не тільки Україні, а й усьому світу".

"Необхідно гарантувати повний доступ експертів МАГАТЕ в усі зони станції та створити міжнародний механізм контролю над ЗАЕС для її демілітаризації та повернення під суверенний контроль України", - додала вона.

Міністр уточнила, що зараз ЗАЕС працює в умовах позапроєктної загрози. Зокрема, зруйновано основне джерело водопостачання для охолодження реакторів. Станція дев'ять разів повністю втрачала електропостачання. Станом на зараз через російські обстріли продовжує працювати лише одна з десяти ліній електропередач.

"Будь-які спроби Росії впровадити нові, невідомі системи управління на станції мають розглядатися як використання ЗАЕС як військового інструменту та навмисна ескалація загрози ядерній безпеці", - звернула увагу міністр.

Вона зазначила, що тільки з початку року було зафіксовано понад півтисячі прольотів російських ракет і дронів у 30-кілометрових зонах спостереження навколо українських АЕС. Також від початку повномасштабного вторгнення через удари Росії українські АЕС 13 разів втрачали зовнішнє електропостачання.

"Світ не може терпіти ядерний шантаж. Ми закликаємо всі держави-члени МАГАТЕ бути єдиними, дати рішучу і скоординовану відповідь, підтвердивши, що мир, безпека і міжнародне право повинні переважати без винятку. Ядерна енергія ніколи не повинна перетворюватися на зброю війни", - додала вона.