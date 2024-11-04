У Києві працювала ППО: уламки дронів упали в двох районах

У Києві під час повітряної тривоги через атаку ударних БПЛА працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА , Повітряні Сили ЗСУ .

Оновлено о 02:41. У Деснянському районі, де впали уламки дрона, сталося займання на території парку Муромець, повідомив Кличко. В Оболонському районі, попередньо, - займання на набережній. Горять зелені насадження.

Оновлено о 02:33. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків дронів в Оболонському та Деснянському районах. Попередньо - на відкритий простір. Екстрені служби прямують на місце.

Повітряні Сили повідомляли про рух БПЛА у Київській області.

Там уточнили, що столиці загрожують ударні безпілотники.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні КМВА.

Нагадаємо, в ніч на 4 листопада у Київській області лунали вибухи. По ворожим дронам працювала протиповітряна оборона.

В ніч проти 3 листопада у Києві та низці областей кілька разів за ніч оголошували тривогу. У Києві лунали вибухи. ППО працювала також у Київській області.

В Шевченківському районі столиці уламками було пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи. У Києві також пошкоджені корпус та гуртожиток університету.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія за тиждень завдала сотні авіаційних ударів по Україні. Окупанти застосували бомби, ракети та дрони.

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