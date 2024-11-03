У Києві через атаку дронів пошкоджені корпус та гуртожиток університету Шевченка

Фото: у Києві через атаку дронів пошкоджені корпус та гуртожиток КНУ Шевченка (facebook.com/IMV.IIR)

У Києві пошкоджені корпус та гуртожиток університету через атаку дронів 3 листопада. Йдеться про Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУТШ.

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки постраждав наш Інститут. Навчальний корпус та гуртожиток зазнали пошкоджень", - йдеться у повідомленні. У мережі пишуть, що в інституті вибито вікна та двері, також пошкоджені сусідні об'єкти, магазини і колишній мотозавод. Студентів інституту цього тижня, з 4 по 9 листопада, переводять на дистанційне. Також на віддалену форму навчання перевели студентів Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.