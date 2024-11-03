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У Києві через атаку дронів пошкоджені корпус та гуртожиток університету Шевченка

Київ, Неділя 03 листопада 2024 14:14
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У Києві через атаку дронів пошкоджені корпус та гуртожиток університету Шевченка Фото: у Києві через атаку дронів пошкоджені корпус та гуртожиток КНУ Шевченка (facebook.com/IMV.IIR)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві пошкоджені корпус та гуртожиток університету через атаку дронів 3 листопада. Йдеться про Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУТШ.

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки постраждав наш Інститут. Навчальний корпус та гуртожиток зазнали пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

У мережі пишуть, що в інституті вибито вікна та двері, також пошкоджені сусідні об'єкти, магазини і колишній мотозавод.

Студентів інституту цього тижня, з 4 по 9 листопада, переводять на дистанційне.

Також на віддалену форму навчання перевели студентів Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

Атака Росії 3 листопада

Цієї ночі Росія атакувала Україну ракетою Х-59/69 та 96 дронами. ППО працювала у 10 областях України. Захисники знищили 66 безпілотників, ще 27 дронів локаційно втрачено. Один - полетів у напрямку Білорусі.

Уламки ворожих дронів впали у трьох районах Києва, а також у Київській, Чернігівській, Хмельницькій областях.

Також росіяни вдарили дронами по місту Шостка Сумської області, були пошкоджені об‘єкти інфраструктури.

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