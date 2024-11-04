ua en ru
Пн, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Київській області чути вибухи, працюють Сили ППО

Понеділок 04 листопада 2024 00:41
UA EN RU
У Київській області чути вибухи, працюють Сили ППО Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 4 листопада у Київській області чути вибухи. По ворожим дронам працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні о 00:29.

У КОВА закликали людей перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Крім того, наголосили, про необхідність дотримуватися інформаційної тиші, а саме - не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:40 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд.

У Київській області чути вибухи, працюють Сили ППО

Нагадаємо, що минулої ночі через атаку російських доріг у п'яти районах київської області були пошкодження. Тривога тривала близько 11 годин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Понад 10 тисяч військових. Стали відомі втрати РФ в Україні за тиждень
Понад 10 тисяч військових. Стали відомі втрати РФ в Україні за тиждень
DAILY
Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті