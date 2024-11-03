У Києві чути вибухи, сили ППО продовжують збивати дрони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"У Києві пролунав вибух, повідомили наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні о 05:45.

Близько 12 хвилин до цього у КОВА попередили, що атака ворожих безпілотників продовжується. Тому сили ППО і надалі працюють по цілях.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - наголосили у КОВА.

Оновлено о 06:10

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:55 сигнал повітряної тривоги продовжується фактично у половині України.