У Києві чути вибухи, сили ППО продовжують збивати дрони
Зранку, 3 листопада, у Києві лунають звуки вибухів. Сили ППО провдожуть збивати дрони, якими росіяни намагаються атакувати столицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
"У Києві пролунав вибух, повідомили наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні о 05:45.
Близько 12 хвилин до цього у КОВА попередили, що атака ворожих безпілотників продовжується. Тому сили ППО і надалі працюють по цілях.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - наголосили у КОВА.
Оновлено о 06:10
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:55 сигнал повітряної тривоги продовжується фактично у половині України.
Нагадаємо, що за цю ніч у Києві вже двічі лунав сигнал повітряної тривоги.
Після першої тривоги внаслідок запуску Росією дронів по столиці, у двох районах міста було зафіксовано падіння уламків БпЛА, а саме - у Голосіївському та Деснянському. В обох випадках елементи безпілотників впали на відкриту місцевість, унаслідок чого виникли пожежі.
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