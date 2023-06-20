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У Києві працює ППО по ворожих "Шахедах"

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві під час чергової ворожої нічної повітряної атаки із застосуванням ударних дронів типу Shahed триває робота української протиповітряної оборони. У столиці чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Вибухи мешканці столиці чули на тлі масштабної повітряної тривоги, що охопила багато областей у ніч на 20 червня.

"У столиці працює ППО!" - йдеться у заяві відомства.

Перед цим начальник КМВА Сергій Попко попередив про загрозу у Києві застосування ворогом ударних безпілотників "Шахед".

Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram, в області небезпека застосування ворожих беспілотників, і сили протиповітряної оборони вже працюють.

"Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких!" - йдеться в оголошенні.

Перед цим у командуванні Повітряних Сил ЗСУ заявили про ракетну та дронову небезпеку у столиці.

"Київ - ракетна небезпека! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА типу "Shahed"! Залишайтесь в укритті!" - передали в ПС.

Нічна повітряна атака 20 червня

Цієї ночі в Україні були оголошені повітряні тривоги. Військові попереджають українців про загрозу ворожих атак із використанням ударних безпілотників Shahed та ракет, в тому числі - балістичних.

На фоні тривог у різних регіонах повідомляють у пабліках про роботу ППО. Так, зокрема, стало відомо про вибухи у Запоріжжі.

Раніше в Оперативному командуванні "Південь" попередили про посилення атак "Шахедами" найближчими днями. Так, за словами керівниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, РФ змінила тактику у використанні безпілотників та використовує їх більш компактно.

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