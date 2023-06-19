В ОК "Південь" попередили про посилення атак "шахедами" найближчими днями

Росія змінила тактику у використанні безпілотників під час обстрілів території України та використовує їх більш компактно. Це може означати те, що ворог в очікуванні оновлення їх поставок, а значить посилить обстріли за допомогою БПЛА найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"На даному етапі можемо констатувати, що їх (БПЛА, - ред.) стало менше, і використання їх групами, більш компактними, чотири, п'ять, сім одиниць", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, це може бути пов'язано з тим, що вони (окупанти, - ред.) очікують оновлення поставок, і "знову, буквально за кілька днів, буде посилена атака".

"В них є домовленості, є поставки, є плани застосовувати дрони", - констатувала вона, додавши, що дрони РФ запускає зі східного узбережжя Азовського моря.

Обстріл України 19 червня

Вночі, 19 червня, у кількох областях пролунав сигнал повітряної тривоги - на півдні та сході України. Про вибухи повідомляли, зокрема, в Одесі, там працювала ППО. Пізніше стало відомо, що Одеська область була атакована ракетами "Калібр". У Повітряних силах розповіли, що всі 8 цілей - чотири дрони та чотири ракети "Калібр", які російські війська запустили з підводного човна, були збиті.