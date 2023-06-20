Загроза ракет та "Шахедів". В Україні у низці областей оголошені повітряні тривоги

Повітряні тривоги у низці областей України були оголошені в ніч проти 20 червня. Існує загроза у південних регіонах ворожих ракетних та дронових атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Повітряних Сил ЗСУ.

Так, у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях існує ракетна небезпека.

"Є ймовірність застосування ворогом ударних БПЛА! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться в оголошенні.

Крім того, повітряні тривоги були оголошені і в Запорізькій та Донецькій областях.

Повітряні атаки РФ по Україні

Російські окупанти не полишають свого ракетного та дронового терору по мирних містах України. Так, наприклад, минулої ночі загарбники знову намагалися атакувати з повітря. Втім, українські сили ППО успішно знищили 4 ракети "Калібр" в Одеській області.

Також захисники нашого неба збили 4 іранські дрони "Шахед" у Дніпропетровській області.