В Киеве работает ПВО по вражеским "Шахедам"

В Киеве во время очередной вражеской ночной воздушной атаки с применением ударных дронов типа Shahed идет работа украинской противовоздушной обороны. В столице слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Взрывы жители столицы слышали на фоне масштабной воздушной тревоги, что охватила многие области в ночь на 20 июня.
"В столице работает ПВО!" - говорится в заявлении ведомства.
Перед этим начальник КМВА Сергей Попко предупредил об угрозе в Киеве применения врагом ударных беспилотников "Шахед".
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