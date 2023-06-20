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В Киеве работает ПВО по вражеским "Шахедам"

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве во время очередной вражеской ночной воздушной атаки с применением ударных дронов типа Shahed идет работа украинской противовоздушной обороны. В столице слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Взрывы жители столицы слышали на фоне масштабной воздушной тревоги, что охватила многие области в ночь на 20 июня.

"В столице работает ПВО!" - говорится в заявлении ведомства.

Перед этим начальник КМВА Сергей Попко предупредил об угрозе в Киеве применения врагом ударных беспилотников "Шахед".

Новость дополняется...

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Киеввибухиатака дроновПВОвоздушная тревога