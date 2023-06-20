У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, - ЗМІ

У Запоріжжі пролунали вибухи вночі 20 червня, під час оголошеної повітряної тривоги, коли є загроза завдання противником ударів балістичними ракетами і дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Звуки вибухів у Запоріжжі чули після першої години ночі, у сигнали про повітряну тривогу в регіоні почали звучати ще ввечері в понеділок.

"У Запоріжжі прогриміли вибухи... Перебувайте в укриттях!" - йдеться у публікації.

Як зазначають на Telegram-каналі "Гнила Черешня", російські окупанти можуть обстрілювати Запоріжжя, використовуючи системи ракетного комплексу С-300.

Тим часом у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про загрозу ворожих атак із застосуванням балістичного озброєння в областях, де оголошено тривоги. Перед цим повідомлялося також про небезпеку ударів дронами типу "Шахед".

Станом на зараз "червоні" зони на карті повітряних тривог виглядають так:

Карта повітряних тривог уночі 20 червня (фото: t.me/alarmukraine)

Загроза ракетних та дронових атак вночі 20 червня

Цієї ночі на півдні України були оголошені повітряні тривоги. Пізніше сигнали також зазвучали у східних, а також у низці центральних і північних областях.

Військові попереджають українців про загрозу ворожих атак із використанням ударних безпілотників Shahed та ракет.

Тим часом у різних регіонах повідомляють у пабліках про роботу ППО.