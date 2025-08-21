ua en ru
У Києві працює ППО по ворожих безпілотниках, - Кличко

Четвер 21 серпня 2025 13:52
У Києві працює ППО по ворожих безпілотниках, - Кличко Фото: у Києві працює ППО по ворожих безпілотниках (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві працюють сили протиповітряної оборони по ворожому ударному безпілотнику. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тelegram Повітряних сил ЗСУ.

"У Голосіївському районі столиці працюють сили ППО по ворожих дронах. Перебувайте в укриттях", - зазначив Віталій Кличко.

Зазначимо, що о 13:05 у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

Обстріл України 21 серпня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 21 серпня, РФ здійснила масовану атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники типу "Шахед", крилаті ракети та аеробалістичні ракети типу "Кинджал".

Так, серія вибухів Львів та Львівська область. Також зафіксовано ракетний удар по Мукачеву на Закарпатті, де одна з ракет влучила у місцеве підприємство. Станом на ранок рятувальники продовжували ліквідацію наслідків інциденту, ліквідовуючи пожежі та наслідки вибухів.

Місцева влада попередила жителів регіонів про можливе забруднення повітря внаслідок нічної атаки та закликала не відкривати вікна, щоб зменшити ризик для здоров’я.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку, зазначив, що цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів, атакувавши сотні об’єктів в Україні. Було застосовано понад 570 ударних дронів та десятки крилатих ракет.

Детально про те, що відомо про масовану атаку – читайте у матеріалі РБК-Україна.

