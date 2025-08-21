В Киеве работает ПВО по вражеским беспилотникам, - Кличко

В Киеве работают силы противовоздушной обороны по вражескому ударному беспилотнику. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram Воздушных сил ВСУ.

Отметим, что в 13:05 в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.

"В Голосеевском районе столицы работают силы ПВО по вражеским дронам. Находитесь в укрытиях", - отметил Виталий Кличко.

Обстрел Украины 21 августа

Напомним, что сегодня ночью, 21 августа, РФ осуществила массированную атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники типа "Шахед", крылатые ракеты и аэробаллистические ракеты типа "Кинжал".

Так, серия взрывов Львов и Львовская область. Также зафиксирован ракетный удар по Мукачево на Закарпатье, где одна из ракет попала в местное предприятие. По состоянию на утро спасатели продолжали ликвидацию последствий инцидента, ликвидируя пожары и последствия взрывов.

Местные власти предупредили жителей регионов о возможном загрязнении воздуха в результате ночной атаки и призвали не открывать окна, чтобы уменьшить риск для здоровья.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, отметил, что этой ночью российская армия установила один из своих сумасшедших антирекордов, атаковав сотни объектов в Украине. Было применено более 570 ударных дронов и десятки крылатых ракет.

Подробно о том, что известно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.