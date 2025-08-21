ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве работает ПВО по вражеским беспилотникам, - Кличко

Четверг 21 августа 2025 13:52
UA EN RU
В Киеве работает ПВО по вражеским беспилотникам, - Кличко Фото: в Киеве работает ПВО по вражеским беспилотникам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве работают силы противовоздушной обороны по вражескому ударному беспилотнику. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram Воздушных сил ВСУ.

"В Голосеевском районе столицы работают силы ПВО по вражеским дронам. Находитесь в укрытиях", - отметил Виталий Кличко.

Отметим, что в 13:05 в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.

Обстрел Украины 21 августа

Напомним, что сегодня ночью, 21 августа, РФ осуществила массированную атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники типа "Шахед", крылатые ракеты и аэробаллистические ракеты типа "Кинжал".

Так, серия взрывов Львов и Львовская область. Также зафиксирован ракетный удар по Мукачево на Закарпатье, где одна из ракет попала в местное предприятие. По состоянию на утро спасатели продолжали ликвидацию последствий инцидента, ликвидируя пожары и последствия взрывов.

Местные власти предупредили жителей регионов о возможном загрязнении воздуха в результате ночной атаки и призвали не открывать окна, чтобы уменьшить риск для здоровья.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, отметил, что этой ночью российская армия установила один из своих сумасшедших антирекордов, атаковав сотни объектов в Украине. Было применено более 570 ударных дронов и десятки крылатых ракет.

Подробно о том, что известно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ПВО
Новости
Для мира нужен сигнал. Зеленский ответил, когда возможно прекращение огня с РФ
Для мира нужен сигнал. Зеленский ответил, когда возможно прекращение огня с РФ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"