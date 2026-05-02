У Києві лунають вибухи, працює ППО

21:27 02.05.2026 Сб
1 хв
Чим Росія атакує столицю?
aimg Олена Чупровська
Фото: ППО працює по "Шахедах" у столиці (Getty Images)

У Києві працює протиповітряна оборона - над містом фіксують атаку дронів, які летять з північного напрямку.

Дрони летять на Київ

Монітори фіксували велику кількість безпілотників, що тримали курс на столицю.

Також є попередження про пуски "Шахедів" щонайменше з шести напрямків з РФ та ТОТ.

О 21:17 Повітряні Сили знову повідомили про наближення ворожого безпілотника.

"БпЛА в р-ні. Борисполя у напрямку Києва", - кажуть у ПС.

У КМВА також повідомили про загрозу балістики у Києві.

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про загрозу ворожих БПЛА, що триває.

"Триває загроза ворожих БпЛА. Може бути гучно", - написав він.

Нагадаємо, від ранку і до 18:00 Росія вже запустила 227 дронів по Україні. З них 200 вдалось збити силами ППО.

Також вранці росіяни масовано атакували Харків. Вони били по будинках й АЗС, є поранені

