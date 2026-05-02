В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве работает противовоздушная оборона - над городом фиксируют атаку дронов, которые летят с северного направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию, начальника КГВА Тимура Ткаченко и Воздушные Силы ВСУ.
Мониторы фиксировали большое количество беспилотников, которые держали курс на столицу.
Также есть предупреждение о пусках "Шахедов" по меньшей мере с шести направлений из РФ и ВОТ.
В 21:17 Воздушные Силы снова сообщили о приближении вражеского беспилотника.
"БпЛА в р-не. Борисполя в направлении Киева", - говорят в ПС.
В КГВА также сообщили об угрозе баллистики в Киеве.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения", - говорится в сообщении.
Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о продолжающейся угрозе вражеских БПЛА.
"Продолжается угроза вражеских БпЛА. Может быть громко", - написал он.
Напомним, с утра и до 18:00 Россия уже запустила 227 дронов по Украине. Из них 200 удалось сбить силами ПВО.
Также утром россияне массированно атаковали Харьков. Они били по домам и АЗС, есть раненые