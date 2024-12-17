У Києві працює ППО, безпілотник рухається в напрямку центру міста
У Києві, а також низці інших областей оголошено повітряну тривогу. У столиці попереджають про роботу протиповітряної оборони (ППО) по ворожому дрону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 09:52 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Полтавській області;
- Сумській області.
Фото: карта повітряних тривог станом на 09:52 (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
"Увага! Київ - у північній частині міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).
Зокрема попереджають про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) тактичною авіацією у Донецькій та Сумській областях.
У Києві працює ППО
За словами міського голови Віталія Кличка, у Києві працюють сили ППО. Наразі ворожий безпілотник рухається в напрямку центру міста.
Відбій повітряної тривоги у Києві
Станом на 10:03 у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги.
Обстріли України
Від початку повномасштабної війни Російська Федерації (РФ) регулярно атакує інфраструктуру України, застосовуючи для своїх терористичних цілей ракети, безпілотники, а також керовані авіаційні бомби.
Як приклад, у ніч на 16 грудня росіяни запустили 49 дронів типу Shahed й безпілотники інших типів. Тоді ж протиповітряна оборона знищила 27 БпЛА. Зокрема 19 дронів не досягли своїх цілей й були локаційно втрачені.
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