ua en ru
Вт, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві працює ППО, безпілотник рухається в напрямку центру міста

Вівторок 17 грудня 2024 09:59
UA EN RU
У Києві працює ППО, безпілотник рухається в напрямку центру міста Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці інших областей оголошено повітряну тривогу. У столиці попереджають про роботу протиповітряної оборони (ППО) по ворожому дрону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 09:52 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області.

У Києві працює ППО, безпілотник рухається в напрямку центру міста

Фото: карта повітряних тривог станом на 09:52 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Увага! Київ - у північній частині міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Зокрема попереджають про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) тактичною авіацією у Донецькій та Сумській областях.

У Києві працює ППО

За словами міського голови Віталія Кличка, у Києві працюють сили ППО. Наразі ворожий безпілотник рухається в напрямку центру міста.

Відбій повітряної тривоги у Києві

Станом на 10:03 у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги.

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни Російська Федерації (РФ) регулярно атакує інфраструктуру України, застосовуючи для своїх терористичних цілей ракети, безпілотники, а також керовані авіаційні бомби.

Як приклад, у ніч на 16 грудня росіяни запустили 49 дронів типу Shahed й безпілотники інших типів. Тоді ж протиповітряна оборона знищила 27 БпЛА. Зокрема 19 дронів не досягли своїх цілей й були локаційно втрачені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
Світу загрожує дефіцит кави? Чому здорожчав цей продукт і що буде з цінами в Україні
Світу загрожує дефіцит кави? Чому здорожчав цей продукт і що буде з цінами в Україні
DAILY
Гра без правил. Як Захід поступається Росії та Китаю в боротьбі за вплив у світі
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Гра без правил. Як Захід поступається Росії та Китаю в боротьбі за вплив у світі