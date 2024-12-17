В Киеве работает ПВО, беспилотник движется в направлении центра города

В Киеве, а также ряде других областей объявлена воздушная тревога. В столице предупреждают о работе противовоздушной обороны (ПВО) по вражескому дрону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 09:52 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Полтавской области;

Сумской области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:52 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Внимание! Киев - в северной части города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности предупреждают о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой и Сумской областях.

В Киеве работает ПВО

По словам городского головы Виталия Кличко, в Киеве работают силы ПВО. Сейчас вражеский беспилотник движется в направлении центра города.

Отбой воздушной тревоги в Киеве

По состоянию на 10:03 в Киеве объявили об отбое воздушной тревоги.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны Российская Федерации (РФ) регулярно атакует инфраструктуру Украины, применяя для своих террористических целей ракеты, беспилотники, а также управляемые авиационные бомбы (УАБ).

В качестве примера, в ночь на 16 декабря россияне запустили 49 дронов типа Shahed и беспилотники других типов. Тогда же противовоздушная оборона уничтожила 27 БпЛА. Также 19 дронов не достигли своих целей и были локально потеряны.