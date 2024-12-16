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Росія вночі запустила 49 дронів: скільки збила ППО

Понеділок 16 грудня 2024 09:02
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Росія вночі запустила 49 дронів: скільки збила ППО Ілюстративне фото: ППО вночі збила 27 дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 16 грудня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 49 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 27 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил збройних сил України (ЗСУ).

З 1 години ночі росіяни запустили 49 ударних дронів типу Shahed та безпілотники інших типів із районів російських Брянська та Орла.

До відбиття повітряної атаки були залучені:

  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ;
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 27 дронів в межах Чернігівської, Сумської, Черкаської, Хмельницької, Харківської та Дніпропетровської областей. Також 19 БпЛА були локаційно втрачені.

Ще три дрони досі перебувають у повітряному просторі України.

"Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила", - додаю Повітряні сили.

Обстріли України

Від початку повномасштабного вторгнення Росія застосовує різний спектр озброєння для обстрілу інфраструктури України, що створює серйозні ризики й для цивільних. Протягом останніх місяців терористи застосовують дрони та ракети майже кожної ночі.

В ніч на 15 грудня ворог запустив проти України 108 дронів, внаслідок чого ППО працювала в 10 областях країни. Зранку було відомо про збиття 56 БпЛА, ще 49 дронів не досягли своїх цілей.

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