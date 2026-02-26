У Києві пожежі через атаку РФ дронами та балістикою: в центрі горить будинок

Спочатку про вибухи в Києві та роботу ППО написав мер Віталій Кличко. Повітряні Сили постійно сповіщали про загрозу в повітрі як на території столиці, так і області, оосбливо околиць міста.

Потім Ткаченко повідомив про атаку дронами та ракетами.

"Ворог атакує місто ударними БпЛА та балістичними ракетами. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!" - повідомив чиновник.

Потім стало попередньо відомо, що в Голосіївському районі сталось займання на території приватної садиби. Ще Ткаченко написав, що в Печерському районі горить 2-поверховий приватний будинок, інформація щодо постраждалих поки невідома.

Повітряні Сили під ранок писали про прямування дронів на Вишгород, Васильків, Бориспіль та деякі інші міста під Києвом, власне загроза стосувалась і самої столиці.