RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Киеве пожары из-за атаки РФ дронами и баллистикой: в центре горит дом

Иллюстративное фото: спасатели работают на местах ударов (ГСЧС Украины)
Автор: Маловичко Юлия

Враг атаковал столицу ночью 26 февраля, были слышны взрывы. Позже появилась инофрмация о пожарах на территории частной усадьбы и частного дома - в разных районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской МВА Тимура Ткаченко в Telegram.

Сначала о взрывах в Киеве и работе ПВО написал мэр Виталий Кличко. Воздушные Силы постоянно оповещали об угрозе в воздухе как на территории столицы, так и области, особенно окраин города.

Затем Ткаченко сообщил об атаке дронами и ракетами.

"Враг атакует город ударными БпЛА и баллистическими ракетами. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!" - сообщил чиновник.

Затем стало предварительно известно, что в Голосеевском районе произошло возгорание на территории частной усадьбы. Еще Ткаченко написал, что в Печерском районе горит 2-этажный частный дом, информация о пострадавших пока неизвестна.

Воздушные Силы под утро писали о направлении дронов на Вышгород, Васильков, Борисполь и некоторые другие города под Киевом, собственно угроза касалась и самой столицы.

 

Массированная атака на Украину 26 февраля

По всей Украине - по состоянию на 5:30 утра все еще осталась ракетная и дроновая опасность. Отметим, что сегодня ночью россияне нанесли комбинированого масштабного удара по многим городам. Речь идет о Харькове, Кривом Роге, Полтаве, Запорожье.

Последствия обстрела РФ также впечатляют: например, только в Запорожье сразу пострадали два ТЦ, один из которых, "Эпицентр", загорелся. Также сообщалось о горящих авто, домах, ударах по инфраструктуре.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеРакетыАтака дронов