В Киеве пожары из-за атаки РФ дронами и баллистикой: в центре горит дом

Враг атаковал столицу ночью 26 февраля, были слышны взрывы. Позже появилась инофрмация о пожарах на территории частной усадьбы и частного дома - в разных районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской МВА Тимура Ткаченко в Telegram.
Сначала о взрывах в Киеве и работе ПВО написал мэр Виталий Кличко. Воздушные Силы постоянно оповещали об угрозе в воздухе как на территории столицы, так и области, особенно окраин города.
Затем Ткаченко сообщил об атаке дронами и ракетами.
"Враг атакует город ударными БпЛА и баллистическими ракетами. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!" - сообщил чиновник.
Затем стало предварительно известно, что в Голосеевском районе произошло возгорание на территории частной усадьбы. Еще Ткаченко написал, что в Печерском районе горит 2-этажный частный дом, информация о пострадавших пока неизвестна.
Воздушные Силы под утро писали о направлении дронов на Вышгород, Васильков, Борисполь и некоторые другие города под Киевом, собственно угроза касалась и самой столицы.
По всей Украине - по состоянию на 5:30 утра все еще осталась ракетная и дроновая опасность. Отметим, что сегодня ночью россияне нанесли комбинированого масштабного удара по многим городам. Речь идет о Харькове, Кривом Роге, Полтаве, Запорожье.
Последствия обстрела РФ также впечатляют: например, только в Запорожье сразу пострадали два ТЦ, один из которых, "Эпицентр", загорелся. Также сообщалось о горящих авто, домах, ударах по инфраструктуре.