У Києві пожежа у багатоповерхівці через падіння уламків

У Соломʼянському районі Києва внаслідок падіння уламків горить перший і другий поверхи 25-поверхового житлового будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.
"У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків, загоряння на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку. Екстрені служби прямують на місце. Перебувайте в укриттях!", - написав Віталій Кличко.
Перед цим міський голова повідомляв про виклик медиків у Соломʼянський район столиці.
"Бригада прямує на місце", - написав він.
Про пошкодження внаслідок атаки житлового будинку та автомобілів у Соломʼянському районі повідомляв також начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Раніше РБК-Україна писав про вибухи в Києві на тлі атаки балістики.
Також близько 23:00 у Києві та Київській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників.
До цього сигнали тривоги лунали у східних, південних, півнчних та частково центральних областях України.
На тлі дронової небезпеки голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив про вибухи в Дніпрі.
Місцеві пабліки також повідомляли про звуки нових вибухів у Харкові.