У Києві пожежа у багатоповерхівці через падіння уламків

Атака на Київ та інші міста України

Раніше РБК-Україна писав про вибухи в Києві на тлі атаки балістики.

Також близько 23:00 у Києві та Київській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників.

До цього сигнали тривоги лунали у східних, південних, півнчних та частково центральних областях України.

На тлі дронової небезпеки голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив про вибухи в Дніпрі.

Місцеві пабліки також повідомляли про звуки нових вибухів у Харкові.