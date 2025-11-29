UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Києві пожежа у багатоповерхівці через падіння уламків

Фото: ДСНС України (Telegram DSNS)
Автор: Марина Балабан

У Соломʼянському районі Києва внаслідок падіння уламків горить перший і другий поверхи 25-поверхового житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

"У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків, загоряння на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку. Екстрені служби прямують на місце. Перебувайте в укриттях!", - написав Віталій Кличко.

Перед цим міський голова повідомляв про виклик медиків у Соломʼянський район столиці.

"Бригада прямує на місце", - написав він. 

Про пошкодження внаслідок атаки житлового будинку та автомобілів у Соломʼянському районі повідомляв також начальник КМВА Тимур Ткаченко. 

Атака на Київ та інші міста України

Раніше РБК-Україна писав про вибухи в Києві на тлі атаки балістики.

Також близько 23:00 у Києві та Київській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників.

До цього сигнали тривоги лунали у східних, південних, півнчних та частково центральних областях України.

На тлі дронової небезпеки голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив про вибухи в Дніпрі.

Місцеві пабліки також повідомляли про звуки нових вибухів у Харкові.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніВибухи