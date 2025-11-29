В Киеве пожар в многоэтажке из-за падения обломков

Атака на Киев и другие города Украины

Ранее РБК-Украина писал о взрывах в Киеве на фоне атаки баллистики.

Также около 23:00 в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников.

До этого сигналы тревоги звучали в восточных, южных, южных и частично центральных областях Украины.

На фоне дроновой опасности глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил о взрывах в Днепре.

Местные паблики также сообщали о звуках новых взрывов в Харькове.