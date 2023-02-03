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У Києві повторно завила сирена: у місті чути вибухи

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Україна, П'ятниця 03 лютого 2023 16:39
У Києві повторно завила сирена: у місті чути вибухи Фото: у Києві повторно завила сирена (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Києві в п'ятницю, 3 лютого, чути сигнал повітряної тривоги. Також у місті чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу тривог.

Згідно з даними карти, масштабну повітряну тривогу оголошено по всій території України. Оголошення повітряної тривоги пов'язано з активністю потенційного носія гіперзвукових ракет "Кинджал", котрий злетів з аеродрому в Білорусі.

Станом на 16:50 офіційної інформації щодо того, звідки було чути звуки не поступало.

Однак жителів та гостей міста попереджали про те, що у п'ятницю, 3 лютого, біля Києва може бути голосно. У Вишгородському районі області сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

У Києві повторно завила сирена: у місті чути вибухиФото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

У Києві повторно завила сирена: у місті чути вибухи

Фото: у Києві чути вибухи (t.me/KyivCityOfficial)

Нагадаємо, вранці 3 лютого у Херсоні пролунали вибухи. Після цього місцеві жителі почали повідомляти про проблеми зі світлом у деяких районах.

Також ми писали, що ворог вкотре майже всю ніч хаотично обстрілював усі квартали Херсона. Рятувальники гасили пожежі під ворожими обстрілами.

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