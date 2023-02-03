Жителі Києва та області можуть чути вибухи: у чому справа

У п'ятницю, 3 лютого, біля Києва може бути голосно. У Вишгородському районі області сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

"У Вишгородському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому у північному передмісті Києва можуть лунати звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора поблизу Києва також працювали піротехніки. У зв'язку із чим жителі міста та області могли чути звуки вибухів.

Також ми писали, що у Києві обмежать рух у бік Шулявського мосту через аварію на каналізаційному колекторі по вулиці Вадима Гетьмана.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.