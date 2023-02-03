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Жителі Києва та області можуть чути вибухи: у чому справа

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Київ, П'ятниця 03 лютого 2023 10:27
Жителі Києва та області можуть чути вибухи: у чому справа Фото: мешканці Києва та області можуть чути вибухи (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Руслан Гаращенко

У п'ятницю, 3 лютого, біля Києва може бути голосно. У Вишгородському районі області сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"У Вишгородському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому у північному передмісті Києва можуть лунати звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Військова адміністрація закликає громадян зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, вчора поблизу Києва також працювали піротехніки. У зв'язку із чим жителі міста та області могли чути звуки вибухів.

Також ми писали, що у Києві обмежать рух у бік Шулявського мосту через аварію на каналізаційному колекторі по вулиці Вадима Гетьмана.

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