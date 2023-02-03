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У Херсоні пролунали вибухи: місцеві повідомляють про проблеми зі світлом

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Херсон, П'ятниця 03 лютого 2023 11:39
У Херсоні пролунали вибухи: місцеві повідомляють про проблеми зі світлом Фото: у Херсоні 3 лютого пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вранці 3 лютого знову пролунали вибухи. Після чого місцеві жителі почали повідомляти про проблеми зі світлом у деяких районах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією мешканців міста, вибухи були чутні в різних районах Херсона, після чого в місті почало пропадати світло. Поки що незрозуміло, чи були "прильоти".

Зазначимо, що зараз у військовій адміністрації не коментували обстріл.

Нагадаємо, ворог вкотре майже всю ніч хаотично обстрілював усі квартали Херсона. Рятувальники гасили пожежі під ворожими обстрілами.

Також ми писали, що окупанти вночі 3 лютого влаштували масований обстріл Херсона . Місцеві жителі повідомляли про "прильоти".

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Херсон вибухи Війна в Україні
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