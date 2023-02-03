В Киеве повторно завыла сирена: в городе слышны взрывы

В Киеве в пятницу, 3 февраля, слышен сигнал воздушной тревоги. Также в городе слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

Согласно данным карты, масштабная воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Объявление воздушной тревоги связано с активностью потенциального носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал", взлетевшего с аэродрома в Беларуси.

По состоянию на 16:50 официальной информации о том, откуда слышались звуки взрывов - не поступало.

Однако жителей и гостей города предупреждали о том, что в пятницу, 3 февраля, возле Киева может быть громко . В Вышгородском районе области саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы.

По состоянию на 17.17 по всей стране последовали отбои сигнала воздушной тревоги.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Фото: в Киеве слышны взрывы (t.me/KyivCityOfficial)