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В Киеве повторно завыла сирена: в городе слышны взрывы

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Украина, Пятница 03 февраля 2023 16:39
В Киеве повторно завыла сирена: в городе слышны взрывы Фото: в Киеве повторно завыла сирена (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Киеве в пятницу, 3 февраля, слышен сигнал воздушной тревоги. Также в городе слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

Согласно данным карты, масштабная воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Объявление воздушной тревоги связано с активностью потенциального носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал", взлетевшего с аэродрома в Беларуси.

По состоянию на 16:50 официальной информации о том, откуда слышались звуки взрывов - не поступало.

Однако жителей и гостей города предупреждали о том, что в пятницу, 3 февраля, возле Киева может быть громко . В Вышгородском районе области саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы.

По состоянию на 17.17 по всей стране последовали отбои сигнала воздушной тревоги.

В Киеве повторно завыла сирена: в городе слышны взрывыФото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

В Киеве повторно завыла сирена: в городе слышны взрывы

Фото: в Киеве слышны взрывы (t.me/KyivCityOfficial)

Напомним, утром 3 февраля в Херсоне раздались взрывы. После этого местные жители стали сообщать о проблемах со светом в некоторых районах.

Также мы писали, что враг еще почти всю ночь хаотично обстреливал все кварталы Херсона. Спасатели тушили пожары под вражескими обстрелами.

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Киев Взрыв воздушная тревога
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