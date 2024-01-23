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У Києві повторно прогриміли потужні вибухи

Київ, Вівторок 23 січня 2024 07:20
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У Києві повторно прогриміли потужні вибухи Фото: у Києві лунають потужні вибухи. Працює ППО (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві провторно прогриміли потужні вибухи. Працюють сили ППО.

Про це повідомляє у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

"Вибухи в місті! Деталі згодом. Не покидайте укриттів!", - йдеться у повідомленні.

Обстріли 23 січня

Вночі 23 січня близько 4:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Загарбники пошкодили ракетою житловий будинок.

Близько 5:30 по території України почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про запуск Росією ракет зі стратегічної авіації.

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