У Києві повторно прогриміли потужні вибухи

Про це повідомляє у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

"Вибухи в місті! Деталі згодом. Не покидайте укриттів!", - йдеться у повідомленні.

Обстріли 23 січня

Вночі 23 січня близько 4:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Загарбники пошкодили ракетою житловий будинок.

Близько 5:30 по території України почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про запуск Росією ракет зі стратегічної авіації.

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