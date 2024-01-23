У Києві повторно прогриміли потужні вибухи
Фото: у Києві лунають потужні вибухи. Працює ППО (Getty Images)
У Києві провторно прогриміли потужні вибухи. Працюють сили ППО.
Про це повідомляє у Telegram мер столиці Віталій Кличко.
"Вибухи в місті! Деталі згодом. Не покидайте укриттів!", - йдеться у повідомленні.
Обстріли 23 січня
Вночі 23 січня близько 4:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Загарбники пошкодили ракетою житловий будинок.
Близько 5:30 по території України почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про запуск Росією ракет зі стратегічної авіації.
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