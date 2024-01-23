В Киеве повторно прозвучали мощные взрывы

Об этом сообщает в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

"Взрывы в городе! Детали позже. Не покидайте укрытий!", - говорится в сообщении.

Обстрелы 23 января

Ночью 23 января около 4:00 в Харькове прогремела серия взрывов. Захватчики повредили ракетой жилой дом.

Около 5:30 по территории Украины начала распространяться воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о запуске Россией ракет из стратегической авиации.

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