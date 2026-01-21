У Києві відновили подачу води: чому на верхніх поверхах її може не бути

У столиці фахівці "Київводоканалу" та енергетики повністю відновили подачу води після завершення ремонтних робіт на водопровідних об’єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Київводоканал" .

"На верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена ", - зазначили у дописі.

У службі нагадали мешканцям багатоповерхівок, що подача води залежить від присутності електроенергії:

Станом на ранок 21 січня, ремонтні бригади спільно з енергетиками ліквідували наслідки пошкоджень, що дозволило запустити всі ключові вузли водопостачання. Наразі об’єкти міста працюють у нормальному режимі.

Нагадаємо, через постійні атаки РФ в країні запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці. Найскладніша ситуація наразі у Києві, де після ударів окупанта 9 січня і подальших атак виникли серйозні проблеми з теплом, водою та світлом.

З 15 січня в столиці працює спеціальний штаб, створений за дорученням президента для ліквідації наслідків обстрілів.

Вже понад десять днів кияни живуть в умовах аварійних відключень електрики, які діють без чітких графіків, а в деяких будинках досі відсутнє опалення.