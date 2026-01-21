ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве возобновили подачу воды: почему на верхних этажах ее может не быть

Киев, Среда 21 января 2026 09:40
UA EN RU
В Киеве возобновили подачу воды: почему на верхних этажах ее может не быть Иллюстративное фото: в столице восстановили водоснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Яна Коваль

В Киеве специалисты "Киевводоканала" и энергетики полностью восстановили подачу воды после завершения ремонтных работ на водопроводных объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Киевводоканал".

По состоянию на утро 21 января, ремонтные бригады совместно с энергетиками ликвидировали последствия повреждений, что позволило запустить все ключевые узлы водоснабжения. Сейчас объекты города работают в нормальном режиме.

В службе напомнили жителям многоэтажек, что подача воды зависит от присутствия электроэнергии:

"На верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена", - отметили в заметке.

Напомним, из-за постоянных атак РФ в стране ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, где после ударов оккупанта 9 января и последующих атак возникли серьезные проблемы с теплом, водой и светом.

С 15 января в столице работает специальный штаб, созданный по поручению президента для ликвидации последствий обстрелов.

Уже больше десяти дней киевляне живут в условиях аварийных отключений электричества, которые действуют без четких графиков, а в некоторых домах до сих пор отсутствует отопление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Водоснабжение Отключения света
Новости
Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 100 дронами: как отработала ПВО
Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 100 дронами: как отработала ПВО
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка