У Києві повернули тепло до 75% мешканців

Теплопостачанням повернули у домівки 75% мешканців Києва після вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Він зазначив, що тепловики продовжують працювати вже другу добу, аби стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у столиці.
Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів.
Так, окупанти випустили по Києву 40 ракет, 37 з них знищили сили ППО.
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