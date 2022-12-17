У Києві повернули тепло до 75% мешканців

Він зазначив, що тепловики продовжують працювати вже другу добу, аби стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у столиці.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів.

Так, окупанти випустили по Києву 40 ракет, 37 з них знищили сили ППО.

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