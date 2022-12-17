RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве вернули тепло 75% жителям

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Теплоснабжением вернули в дома 75% жителей Киева после вчерашней массированной ракетной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Он отметил, что тепловики продолжают работать уже вторые сутки, чтобы стабилизировать ситуацию с теплоснабжением в столице.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к очередной массированной атаке по Украине. Из-за этого возникли массовые перебои со светом в ряде регионов.

Так, оккупанты выпустили по Киеву 40 ракет, 37 из них сбили силы ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевОтопительный сезон