В Киеве вернули тепло 75% жителям

Он отметил, что тепловики продолжают работать уже вторые сутки, чтобы стабилизировать ситуацию с теплоснабжением в столице.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к очередной массированной атаке по Украине. Из-за этого возникли массовые перебои со светом в ряде регионов.

Так, оккупанты выпустили по Киеву 40 ракет, 37 из них сбили силы ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.