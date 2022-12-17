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У Києві повернули тепло до 75% мешканців

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Київ, Субота 17 грудня 2022 18:02
У Києві повернули тепло до 75% мешканців Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Теплопостачанням повернули у домівки 75% мешканців Києва після вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Він зазначив, що тепловики продовжують працювати вже другу добу, аби стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у столиці.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів.

Так, окупанти випустили по Києву 40 ракет, 37 з них знищили сили ППО.

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