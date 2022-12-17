В Киеве вернули тепло 75% жителям

Теплоснабжением вернули в дома 75% жителей Киева после вчерашней массированной ракетной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

Он отметил, что тепловики продолжают работать уже вторые сутки, чтобы стабилизировать ситуацию с теплоснабжением в столице.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к очередной массированной атаке по Украине. Из-за этого возникли массовые перебои со светом в ряде регионов.

Так, оккупанты выпустили по Киеву 40 ракет, 37 из них сбили силы ПВО.

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