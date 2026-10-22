UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

У Києві постраждав магазин Decathlon на Почайній: що з онлайн-замовленнями

14:30 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Анастасія Мацепа
Фото: Decathlon на Почайній тимчасово не працює через пошкодження внаслідок балістичного удару (Getty Images)

У Києві тимчасово припинив роботу магазин спортивних товарів Decathlon на Почайній. Він постраждав унаслідок балістичного удару в ніч із 21 на 22 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Decathlon Україна.

У ніч проти 22 жовтня внаслідок балістичного удару постраждав магазин спортивних товарів Decathlon на Почайній у Києві. Наразі торговельний об’єкт тимчасово не працює з міркувань безпеки та для проведення відновлювальних робіт.

Магазин розташований на території ''Рітейл Парку Петрівка'' за адресою проспект Степана Бандери, 15-Г. Це гіпермаркет площею 2,5 тис. кв. м, де представлені одяг і спорядження для 70 видів спорту, а також облаштовані шоуруми та зони для тестування товарів.

Через тимчасове закриття магазину виникли обмеження й в обробці онлайн-замовлень. Саме на Почайній опрацьовували та відправляли всі замовлення, оформлені через інтернет-магазин.

У компанії попередили, що наразі не зможуть зв’язатися з покупцями щодо замовлень, оформлених 21 жовтня 2026 року.

Команда Decathlon працює над відновленням безпечної роботи магазину. Про відновлення його роботи та відправлення онлайн-замовлень обіцяють повідомити додатково.

Читайте також: РФ уночі вдарила по Україні різними типами ракет і дронів, багато влучань

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
БізнесВійна в УкраїніМагазиниРакетна атака