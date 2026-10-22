В Киеве пострадал магазин Decathlon на Почайной: что с онлайн-заказами

В ночь на 22 октября в результате баллистического удара пострадал магазин спортивных товаров Decathlon на Почайной в Киеве. В настоящее время торговый объект временно не работает по соображениям безопасности и проведению восстановительных работ.

Магазин расположен на территории ''Ритейл Парка Петровка'' по адресу проспект Степана Бандеры, 15-Г. Это гипермаркет площадью 2,5 тыс. кв. м, где представлены одежда и снаряжение для 70 видов спорта, а также оборудованы шоурумы и зоны для тестирования товаров.

Из-за временного закрытия магазина возникли ограничения и для обработки онлайн-заказов. Именно на Почайной прорабатывали и отправляли заказы, оформленные через интернет-магазин.

В компании предупредили, что пока не смогут связаться с покупателями по заказам, оформленным 21 октября 2026 года.

Команда Decathlon работает над возобновлением безопасной работы магазина. О возобновлении его работы и отправке онлайн-заказов обещают сообщить дополнительно.

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