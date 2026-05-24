У Києві пошкоджено станцію метро "Лук'янівську" унаслідок атаки

"Лук'янівська" не працює

Станція метро "Лук'янівська" тимчасово закрита для пасажирів. Наземний вестибюль отримав пошкодження від вибухової хвилі під час масованого нічного обстрілу столиці.

Одразу після скасування повітряної тривоги працівники метрополітену приступили до усунення наслідків: перевіряють ескалатори та пасажирську автоматику.

Коли станція запрацює у звичному режимі, буде оголошено додатково.

Через обстріл тимчасово обмежили роботу і на станції "Хрещатик". Закрили вхід та вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні.