Обстрел Киева Война в Украине

В Киеве повреждена станция метро "Лукьяновская" в результате атаки

05:20 24.05.2026 Вс
1 мин
В метро во время атаки от взрывов прятались люди
aimg Елена Чупровская
Фото: Взрывная волна остановила метро в центре Киева (Getty Images)

Взрывная волна от массированной атаки России повредила вестибюль станции "Лукьяновская" в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"Лукьяновская" не работает

Станция метро "Лукьяновская" временно закрыта для пассажиров. Наземный вестибюль получил повреждения от взрывной волны во время массированного ночного обстрела столицы.

Сразу после отмены воздушной тревоги работники метрополитена приступили к устранению последствий: проверяют эскалаторы и пассажирскую автоматику.

Когда станция заработает в обычном режиме, будет объявлено дополнительно.

Из-за обстрела временно ограничили работу и на станции "Крещатик". Закрыли вход и выход к Аллее Героев Небесной Сотни.

Напомним, ночью 24 мая Россия нанесла по Киеву массированный удар баллистическими ракетами и дронами-"Шахедами". Обломки упали в нескольких районах столицы - есть раненые. Один человек погиб.

Россия попала сразу в две школы Шевченковского района. В одной засыпало вход в укрытие, где находились люди, в другой вспыхнул пожар.

