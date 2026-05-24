В Киеве повреждена станция метро "Лукьяновская" в результате атаки

Напомним, ночью 24 мая Россия нанесла по Киеву массированный удар баллистическими ракетами и дронами-"Шахедами". Обломки упали в нескольких районах столицы - есть раненые. Один человек погиб.

Россия попала сразу в две школы Шевченковского района. В одной засыпало вход в укрытие, где находились люди, в другой вспыхнул пожар.