В Киеве из-за атаки РФ повреждены склады и приостановлены поезда Kyiv City Express
Россияне в ночь на 23 сентября и утром в этот же день активно атакуют Киев дронами. В результате атаки уже известно, что в одном из районов поврежден состав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.
Заметим, что в эту ночь воздушную тревогу в Киеве объявляли многократно, поскольку беспилотники залетали на город волнами. Фактически на протяжении всей ночи и утром в столице периодически слышны взрывы и работа ПВО.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате атаки есть повреждения.
"В Голосеевском районе в результате попадания БПЛА повреждено складское помещение", - говорится в сообщении.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по предварительным данным, в Соломенском районе упали обломки на территорию между жилыми домами. В настоящее время экстренные службы направляются на место.
Обновлено в 06:57
Кличко сообщил, что предварительно, в Соломенском районе в результате атаки возник пожар на территории транспортного предприятия.
"В Голосеевском районе пожар в складских помещениях. Экстренные службы направляются на место", - добавил он.
Тем временем в Kyiv City Express сообщили, что движение поездов в обоих направлениях временно приостановлено из-за повышенной воздушной угрозы для Киева.
Обновлено в 07:21
В Голосеевском районе дрон попал в АЗС.
Обстрелы Киева
Напомним, в ночь на 21 сентября россияне тоже атаковали Киев дронами. В результате обстрела был поврежден жилой дом и горел склад. Днем атаки продолжились и к вечеру стало известно, что количество пострадавших людей возросло до 8.
Также мы писали, что враг ударил вчера по резервуарам с топливом в Оболонском районе Киева.