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У Києві через атаку РФ пошкоджено п'ятиповерхівку та є постраждалі (фото)

05:11 22.09.2026 Вт
1 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: пошкоджений будинок (t.me/dsns_telegram)

Росіяни в ніч на 22 вересня вчергове атакували Київ дронами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок та постраждали кілька людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

За даними рятувальників, наслідки нічної атаки зафіксовано у двох районах Києва - Дніпровському та Дарницькому.

Зокрема, у Дніпровському ворог влучив у житлову п'ятиповерхівку, внаслідок чого сталося загорання в підвальному приміщенні є руйнування на 1 поверсі, а також пошкоджено фасад.

"Пожежу ліквідували. Рятувальники врятували 15 осіб. 4 людини постраждали, з них 3 госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Дарницькому районі на території приватного житлового будинку горіло дерево.

Обстріли Києва

Нагадаємо, що в ніч на 17 вересня росіяни також масовано атакували Київ. Внаслідок атаки уламки впали в кількох локаціях у Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах.

Зокрема, були пошкоджені офісна будівля та житловий будинок, а також склади й територія поблизу АЗС. Крім того, тієї ж ночі виникли перебої з водопостачанням на лівому березі та в кількох районах на правому.

Чого очікувати цієї осені та взимку з боку Росії, яких ударів і чим — читайте в матеріалі РБК-Україна.

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КиївОбстріл КиєваВійна в Україні