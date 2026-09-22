У Києві через атаку РФ пошкоджено п'ятиповерхівку та є постраждалі (фото)

Росіяни в ніч на 22 вересня вчергове атакували Київ дронами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок та постраждали кілька людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
За даними рятувальників, наслідки нічної атаки зафіксовано у двох районах Києва - Дніпровському та Дарницькому.
Зокрема, у Дніпровському ворог влучив у житлову п'ятиповерхівку, внаслідок чого сталося загорання в підвальному приміщенні є руйнування на 1 поверсі, а також пошкоджено фасад.
"Пожежу ліквідували. Рятувальники врятували 15 осіб. 4 людини постраждали, з них 3 госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, у Дарницькому районі на території приватного житлового будинку горіло дерево.
Нагадаємо, що в ніч на 17 вересня росіяни також масовано атакували Київ. Внаслідок атаки уламки впали в кількох локаціях у Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах.
Зокрема, були пошкоджені офісна будівля та житловий будинок, а також склади й територія поблизу АЗС. Крім того, тієї ж ночі виникли перебої з водопостачанням на лівому березі та в кількох районах на правому.
Чого очікувати цієї осені та взимку з боку Росії, яких ударів і чим — читайте в матеріалі РБК-Україна.