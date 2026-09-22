У Києві кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів зросла до 8

Кількість постраждалих внаслідок російських ударів у Києві зросла до восьми осіб, більшості людей допомогу надали на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.

"Уже 8 постраждалих у столиці. Трьох поранених медики госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці", - розповів він.

За словами Кличка, двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару у Печерському районі столиці. Медики оглянули на їх на місці події.

Крім того, був виклик медиків у Дніпровський район.

Нагадаємо, Кличко повідомляв, що росіяни вдарили по резервуарах з пальним в Оболонському районі Києва. Пізніше в цьому ж районі сталося влучання ще за однією адресою - в об'єкт нежитлової забудови.

Раніше уламки ворожого безпілотника впали на територію паркувального майданчика у Дарницькому районі Києва, обійшлося без пожежі.