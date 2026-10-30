У Києві пошкоджено магазин Rozetka біля ''Комфорт Тауну'': що буде із замовленнями

У Києві внаслідок російського ракетного удару 29 жовтня пошкоджено магазин Rozetka. Компанія вже повідомила, як планує організувати видачу замовлень клієнтам.

Увечері 29 жовтня внаслідок російського ракетного удару зазнав пошкоджень магазин мережі Rozetka, розташований поблизу житлового комплексу ''Комфорт Таун'' у Києві.

У компанії зазначили, що після отримання безпечного та повноцінного доступу до приміщення замовлення клієнтів перемістять до найближчого магазину мережі.

Туди ж перенаправлять посилки, які на момент удару прямували до пошкодженого магазину біля ''Комфорт Тауну''.

Клієнтів, яких стосуватимуться ці зміни, Rozetka обіцяє повідомити персонально. Їм також нададуть усю необхідну інформацію щодо отримання замовлень.

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