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В Киеве поврежден магазин Rozetka возле ''Комфорт Тауна'': что будет с заказами

12:00 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Анастасия Мацепа
В Киеве поврежден магазин Rozetka возле ''Комфорт Тауна'': что будет с заказами Фото: поврежден магазин Rozetka возле жилого комплекса 'Комфорт Таун' в Киеве (rozetkaua)
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В Киеве в результате российского ракетного удара 29 октября поврежден магазин Rozetka. Компания уже сообщила, как планирует организовать выдачу заказов клиентам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Rozetka.

Вечером 29 октября в результате российского ракетного удара получил повреждения магазин сети Rozetka, расположенный вблизи жилого комплекса "Комфорт Таун" в Киеве.

В компании отметили, что после получения безопасного и полноценного доступа в помещение заказы клиентов переместят в ближайший магазин сети.

Туда же перенаправят посылки, которые на момент удара направлялись в поврежденный магазин возле Комфорт Тауна.

Клиентов, к которым относятся эти изменения, Rozetka обещает сообщить персонально. Им также предоставят всю необходимую информацию о получении заказов.

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