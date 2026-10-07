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У Києві посеред будинків розміновують нездетоновану балістичну ракету РФ (фото)

10:59 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Російську ракети виявили біля житлових будинків (kyiv.npu.gov.ua)

7 жовтня у Дарницькому районі Києва виявили нездетоновану балістичну російську ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУ Нацполіції у місті Києві.

"До уваги громадян! У Дарницькому районі поліція та ДСНС проводять складне розмінування нездетонованої балістичної ракети, виявленої серед житлових будинків, яку ворог цієї ночі запустив по столиці", - повідомили поліцейські.

За їхніми словами, знахідку було виявлено посеред житлових будинків.

У ГУ Нацполіції Києва також уточнили, що наразі на місці події працюють вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС.

Розмінування нездетонованої балістичної ракети у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Там пояснили, що фахівці вилучать бойову частину, а потім транспортують її для подальшого знешкодження - це відбудеться вже на полігоні.

Розмінування нездетонованої балістичної ракети у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

"Доступ містян до вказаної території обмежений", - наголосили поліцейські.

Окрім того, вони закликали мешканців столиці не наближатися до місця проведення робіт.

Розмінування нездетонованої балістичної ракети у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Також вказано, що у разі виявлення інших підозрілих предметів потрібно невідкладно зателефонувати на спецлінії 101 або 102.

Раніше РБК-Україна розповідало про ситуацію в різних регіонах країни після нової масованої атаки РФ 7 жовтня. Про всі наслідки ворожих ударів читайте в нашому матеріалі "Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України".

Окрім того, стало відомо, як наразі виглядає столиця після ворожої атаки.

Також читайте спеціальний репортаж РБК-Україна з Прилук, де росіяни вдарили по багатоповерхівках.

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